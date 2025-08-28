CANILLO
El comú fa el quart intent seguit per contractar sis agents de circulació
La corporació s’ha fixat l’objectiu d’ampliar el cos, format actualment per 14 professionals, fins a 20 efectius
El comú de Canillo va publicar ahir al BOPA la convocatòria de sis places d’agent de circulació. L’edicte arriba després de múltiples intents per contractar els sis agents. Primer va convocar-se concurs de mobilitat interna per proveir les mateixes places, però les dues convocatòries van fracassar. En acabat va publicar-se un nou procés de selecció, que tampoc va donar fruits.
Actualment el cos està format per 14 agents. Al començament d’aquest any la corporació va fixar-se l’objectiu de de duplicar el nombre d’agents de circulació en actiu, en aquell moment format per deu efectius. Per què cal ampliar l’equip? En els últims anys Canillo ha experimentat un creixement demogràfic notable. En només un any, la població va incrementar-se en 272 persones, el 4,7% en termes relatius, i ja ha superat en llindar dels 6.000 habitants. Fa uns 10 anys, la població superava de poc les 4.000 persones. La gran afluència turística, tant durant la temporada de neu com cada vegada més a l’estiu, així com la dispersió dels nuclis urbans i la complexitat de l’orografia, són factors que també justifiquen la contractació de més agents.
El termini per presentar candidatura acaba l'11 de setembre
Les persones interessades a formar part del cos d’agents de circulació de la parròquia s’hauran d’adreçar al servei de Tràmits o a la pàgina web del comú amb el certificat electrònic del Govern per conèixer els requisits i bases de la convocatòria, i tenir abast a qualsevol informació complementària que vulguin requerir. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 11 de setembre. L’hora límit serà la del tancament del servei de Tràmits. És a dir –i tenint en compte que ja estarem fora del període d’horari intensiu–, com a molt tard les ofertes es podran entregar a les tres de la tarda.
Per la seva part, el comú d’Escaldes-Engordany també necessita contractar nous agents. La corporació va publicar ahir al BOPA un concurs selectiu d’ingrés per la provisió externa de quatre places d’agent de circulació en formació, en primera convocatòria. Les persones interessades poden descarregar gratuïtament els requisits i bases de la convocatòria al web del comú o recollir la documentació al departament de Recursos Humans, a casa comuna. El termini de presentació de sol·licituds acabarà l’11 de setembre a les tres.