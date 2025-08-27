Felins
La Massana regula l’alimentació de les colònies de gats per millorar-ne la gestió
Amb aquesta iniciativa, el comú demana a totes les persones que vulguin alimentar gats de carrer que es registrin mitjançant una sol·licitud genèrica al servei de Tràmits
El comú de la Massana ha posat en marxa un programa de coordinació per millorar la gestió de les 20 colònies de gats del territori, que actualment compten amb punts d’alimentació controlats i un total de 257 felins esterilitzats, molts d’ells identificats amb microxip. L’objectiu és ordenar la tasca de les persones que col·laboren en la cura i alimentació dels animals, especialment les que ho fan de manera individual i al marge d’associacions o protectores.
Amb aquesta iniciativa, el comú demana a totes les persones que vulguin alimentar gats de carrer que es registrin mitjançant una sol·licitud genèrica al servei de Tràmits, presencialment o a través de la Seu electrònica. Caldrà aportar-hi les dades personals i, si és possible, fotografies de la zona on es vol actuar. Un cop registrades, les persones rebran una autorització expressa que permetrà desenvolupar aquesta tasca de manera coordinada i segura.
Segons la cap de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Eva López, “aquest programa té l’objectiu de millorar la qualitat de les colònies ja que sabrem quanta gent alimenta gats i en quins punts, unes dades que ara mateix no tenim i que seran molt útils a l’hora de gestionar les colònies”. López ha remarcat que “les colònies de gats formen part de la realitat urbana i per això cal una eina que eviti les intervencions particulars que provoquin un descontrol”.
Una de les premisses del programa és que l’alimentació es dugui a terme exclusivament als punts controlats, per tal de garantir una gestió sostenible i evitar la dispersió dels animals, la sobrepoblació i la propagació de malalties.