Cultura
Encamp amplia les visites teatralitzades amb un recorregut per les Bons
Les visites tindran lloc els dissabtes 6, 13, 20 i 27 de setembre amb dues sessions per dia
Aquest setembre tornen les visites teatralitzades d’Encamp amb una novetat destacada: un nou itinerari pel conjunt històric de les Bons, que inclou una visita opcional a l’església de Sant Romà. També es mantenen les rutes pels murals de la Mosquera, obra de l’artista Samantha Bosque. L’escola de teatre Entreacte dona vida als personatges de les dues experiències, que combinen art, història i dramatització.
Les visites tindran lloc els dissabtes 6, 13, 20 i 27 de setembre amb dues sessions per dia (11.30 h i 12.30 h). Cal reserva prèvia a turisme@encamp.ad
o als telèfons +376 731 000 i +376 641 000. Preu: 1 euro.