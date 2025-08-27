ESCALDES-ENGORDANY
El comú tallarà la cinta del Projecte Caldes el dijous 25 de setembre
La plaça de l’Església acollirà la inauguració oficial amb la projecció d’un documental sobre el canvi de la part alta i la trajectòria de Balmaseda
La inauguració oficial del Projecte Caldes ja té data: el proper dijous 25 de setembre. La plaça de l’Església serà l’escenari per a una pantalla de grans dimensions on es projectarà el documental sobre la transformació de la part alta de la parròquia i la trajectòria de Javier Balmaseda, creador de L’aigua i la forma, la instal·lació artística del Projecte Caldes. Tot seguit, es farà un recorregut per l’obra fins a la placeta del Madriu, on es tallarà la cinta i s’oferirà un refrigeri als assistents. Les obres van començar el novembre del 2022 i han tingut un cost d’uns cinc milions d’euros.
L’endemà de la inauguració començarà la celebració de la segona edició del Caldes Festival en un entorn, el de la part alta de la parròquia, totalment remodelat. Els actes tindran lloc del divendres 26 al diumenge 28 de setembre, i tindran com a epicentre la plaça de l’Església. També seran protagonistes altres indrets entre els quals el jardí i la borda Gabriel, la plaça Santa Anna, l’Espai Caldes, el darrer tram de l’avinguda Carlemany, el passeig del riu, la placeta del Madriu i la placeta de l’Obac. El festival té un pressupost de 60.000 euros i s’hi espera l’assistència d’unes 4.000 persones.
Com l’any passat, el públic podrà gaudir d’espectacles de dansa, circ, concerts, jocs, acrobàcies i molt més en aquests diferents escenaris, de manera totalment gratuïta. Un dels grans atractius del festival serà la participació del bateria de la mítica banda de rock britànica Blur, Dave Rowntree. El músic oferirà una sessió de DJ diumenge a dos quarts d’una del migdia a la plaça de l’Església en què farà una selecció de la música que li agrada més.
Divendres a dos quarts de vuit del vespre pujarà a l’escenari el cantant català Miki Núñez. L’endemà a les sis de la tarda la cantautora aranesa Alidé Sans presentarà el seu darrer treball, Arraïtz. Ambdues actuacions, que també tindran lloc a la plaça de l’Església, són possibles gràcies a l’acord de col·laboració que el comú ha establert amb el Festivalot, el festival de música en família de referència a Catalunya, organitzat per la formació musical Els Amics de les Arts a través de la seva productora Pistatxo Produccions. A més, aquest acord també farà possible la celebració de dos tallers de percussió en família amb exintegrants del grup Txarango.
Altres propostes
El festival donarà el tret de sortida el divendres a les sis de la tarda amb l’obertura de la Zona Teca, a la plaça de l’Església, un espai de furgoteques amb una oferta gastronòmica obert fins a les deu de la nit. A més dels caps de cartell, també participaran altres artistes en el festival, com El Magow & Mireia d’SX3, Xavi Pérez, Eugènia Correia, Àlex Orona o Meritxell Rabassa, amb propostes de música i arts escèniques. Al llarg de tot el festival també es podrà gaudir d’instal·lacions i espais lúdics per als més petits. La cònsol major, Rosa Gili, va destacar ahir en la roda de premsa de presentació del festival l’esforç fet pel comú per revalorar la part alta: “Era una zona deprimida i ara s’hi ha fet diferents actuacions per fer-la atractiva i agradable, per fer poble, amb zones agradables per als nostres ciutadans i també per als turistes.”