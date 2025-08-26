Cultura
La part alta d'Escaldes tornarà a acollir el Caldes Festival
Miki Núñez i Alidé Sans, caps de cartell del certamen
El Caldes Festival celebrarà aquest any la segona edició en un entorn, el de la part alta d'Escaldes-Engordany, totalment remodelat. Els actes tindran lloc del 26 al 28 de setembre en espais com la plaça de l'Església, l'Espai Caldes, els jardins de la Borda Gabriel, la plaça Santa Anna i la placeta de l'Obac. Hi haurà concerts amb artistes de renom com Miki Núñez i Alidé Sans, espectacles d'arts escèniques i tallers, entre altres activitats. El festival té una dotació de 60.000 euros i s'espera que rebi uns 4.000 visitants, una xifra semblant a la de l'any passat.