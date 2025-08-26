ANDORRA LA VELLA
Malestar a Santa Coloma per la “mala organització” de la festa major
El comú pot entendre que es trobi a faltar alguna cosa, però remarca que sempre ha estat atent als suggeriments dels veïns
Veïns de Santa Coloma van lamentar ahir en declaracions al Diari la “mala organització” de les activitats de Festa Major. Aquest any el comú ha pres les regnes de la celebració, que ha tingut lloc del 23 al 25 d’agost, després de la renúncia de la comissió de festes a continuar.
Hi ha diverses queixes. La primera és que el concurs de petanca, adreçat sobretot a la gent gran, va programar-se per al dissabte a les tres de la tarda. Aquesta hora, van denunciar, és inadequada perquè és quan sol picar més el sol. A més, van assenyalar que el comú ni tan sols hi va repartir aigua.
També van criticar que el programa no inclogués activitats per al públic adolescent, com ara competicions esportives. A més, van assegurar que després de la missa solemne a l’església de Santa Coloma el comú no va oferir un apertitiu a la plaça Major, com era tradició fins ara, ni tampoc hi va posar cadires ni carpes o tendals per fer ombra.
Una altra de les queixes fa referència als balls de nit a l’aparcament d’Enclar i a la plaça Major. En aquests espais no hi havia barra, fet que va obligar els assistents a desplaçar-se a un bar del barri o a una benzinera per anar a buscar la beguda.
Liderat pel comú
El comú, per la seva part, va recordar que es va intentar encoratjar la comissió de festes a organitzar de nou el programa de la celebració, però finalment no va ser possible i se’n va encarregar la corporació.
L’objectiu, van destacar fonts comunals a aquesta publicació, sempre ha estat mantenir viva la celebració mentre es busca un relleu de l’organització per a les properes edicions. La voluntat del comú sempre ha estat facilitar que la Festa Major de Santa Coloma continuï sent una festa organitzada des del poble amb suport del comú i d’acord amb els desitjos dels veïns.
Aquestes mateixes fonts van assegurar que els veïns amb què ha parlat el comú han agraït que la festa tingui continuïtat tot i la renúncia de la comissió. En qualsevol cas, la corporació pot entendre que es trobi a faltar alguna cosa o que no tot hagi estat de l’agrat de tothom, però alhora remarca que l’objectiu no ha estat suplir la feina de la comissió i que sempre s’ha estat atent per atendre els suggeriments dels veïns. El comú espera que el 2026 es pugui recuperar el format més participatiu amb una nova comissió.
Les queixes
- CONCURS DE PETANCA SOTA EL SOL. Els veïns critiquen que el concurs de petanca de dissabte s’hagués programat per a les tres de la tarda, una de les hores del dia en què hi ha més sol.
- MÉS ACTIVITATS PER AL PÚBLIC ADOLESCENT. També lamenten que no s’organitzessin activitats adreçades específicament al públic adolescent, com ara competicions esportives.
- NO HI HAVIA BARRA ALS CONCERTS DE NIT. A l’aparcament d’Enclar i a la plaça Major, escenaris dels concerts de nit, no hi havia barra, fet que obligava a desplaçar-se per anar a buscar la beguda.