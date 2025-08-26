LA MASSANA
Els espectacles d’estiu tanquen amb 1.800 assistents
La Massana ha tancat la programació cultural d’estiu amb èxit, amb 1.806 assistents. El cicle familiar Dimecres de Xics, amb teatre, contes, jocs i circ, ha estat un dels més seguits, i s’ha consolidat com un espai de trobada per a grans i petits.
També han destacat el cicle Dansa i Paisatge i el 26è Festival Internacional Orgue&nd, amb espectacles que han combinat patrimoni i creació contemporània. Els Capvespres d’Estiu han ofert concerts íntims a espais com les esglésies d’Erts, Pal i Arinsal, molt ben valorats pel públic.
El comú en fa un balanç positiu i destaca la promoció del talent local i dels espais patrimonials. L’exposició Dones clau per a la història d’Andorra es pot visitar fins al 19 de setembre al Museu La Massana Còmic, va recordar el comú en un comunicat.