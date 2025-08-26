Activitats
Els 'Dimarts de gresca' de Canillo han aplegat més de 500 persones
El Comú es planteja donar continuïtat al projecte en futures edicions d’estiu
Canillo va posar ahir punt final a la primera edició dels Dimarts de gresca, un nou programa d’activitats familiars que ha aplegat més de 500 persones durant els mesos de juliol i agost. L’activitat de cloenda va ser l’obra de titelles L’egoisme gegant, representada a la tarda davant d’un públic nombrós, amb presència destacada dels infants de la casa d’infants AINA. La iniciativa tenia com a objectiu dinamitzar les tardes dels dimarts d’estiu amb propostes lúdiques i culturals adreçades a famílies amb infants. Des de l’1 de juliol, cada dimarts a les 16 hores, la plaça Prat del Riu —i l’edifici Perecaus en cas de pluja— ha acollit contacontes, espectacles de màgia, mims, tallers i activitats aquàtiques.
L’activitat estrella d’aquesta primera edició han estat els jocs d’aigua, que van reunir una gran afluència de públic durant les tres hores que van durar. Segons ha valorat la consellera de Cultura i Tradicions, Cristel Torres, "el balanç és molt positiu: més de 500 persones han participat en les activitats i això ens confirma que la cultura i la diversió, quan es porten al carrer i s’ofereixen de manera accessible, la gent hi participa".
El Comú es planteja ara donar continuïtat al projecte en futures edicions d’estiu, veient la bona resposta del públic i l’ambient de convivència i participació que s’ha generat setmana rere setmana.