Andorra la Vella
Convocat un concurs per estabilitzar un talús de la carretera de la Comella
Els treballs previstos tenen pressupost de 360.000 euros
El comú d’Andorra la Vella ha obert un concurs nacional per adjudicar les obres d’estabilització d’un talús situat entre els punts quilomètrics 4,5 i 4,7 de la carretera de la Comella, un dels accessos més transitats de la parròquia. L’objectiu és garantir la seguretat viària i prevenir futurs despreniments.
Els treballs previstos, amb un pressupost de 360.000 euros a càrrec del pressupost comunal del 2025, inclouran tècniques com el sanejament de les zones inestables, la instal·lació de xarxes de triple torsió i eslingues per reforçar la contenció del terreny i millorar la durabilitat de la via.
El plec de condicions es publicarà demà al BOPA, a partir del qual les empreses podran presentar les seves ofertes dins el termini establert.