ENCAMP
Celebració dels 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana
Encamp commemora el cap de setmana els 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana amb la 36a edició de l’aplec i la 30a del concurs de colles. Els actes s’iniciaran dissabte al matí a la plaça dels Arínsols amb un pilar dels Castellers d’Andorra. A la tarda tindrà lloc el concurs amb la participació d’11 agrupacions. A la nit hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Flama de Farners. Diumenge l’aplec començarà al matí amb 12 sardanes interpretades per les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell. A les 12 hi haurà vermut popular i, a la tarda, es reprendrà la ballada.