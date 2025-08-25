REPORTATGE
A l’arrossada, ningú exclòs
Enguany, arrossada gratuïta per tothom. L’arrossada va ser el plat fort de la festa major de Santa Coloma, amb 700 racions exhaurides, un número de previsió prop del doble de les 400 que es van servir l’any anterior. La rauxa va continuar aquest diumenge amb més propostes, com la missa solemne amb la presència del consol major, Sergi González, i la cònsol menor, Olalla Losada, el ball de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i l’arrossada popular que va aplegar centenars de veïns, deixant ben buides les paelles.
La jornada d’aquest diumenge va començar amb jocs per a la canalla i després es va fer una visita guiada medieval per Santa Coloma. “Avui, ens deia el mossèn [durant la missa solemne], en aquesta missa, la bona feina i la cohesió dels ciutadans, sobretot d’aquí de Santa Coloma, que fan possible que tinguem la parròquia que tenim i sobretot aquesta festa major tan tradicional com és la de Santa Coloma”, va esmentar el cònsol major.
Amb els plats buits, els veïns es van traslladar al Pontones, on es va fer el concurs de botifarra. El concert d’havaneres a la plaça Major, interpretat pel grup Sons de Mar, va coronar la tarda d’activitats, seguida del ball de tarda dedicat a la gent gran, amb l’animació del grup Atlàntics. La jornada va tancar amb un concert de rock a l’aparcament d’Enclar, a càrrec del grup Old School, que va portar el ritme a Santa Coloma fins ben entrada la nit.
La festivitat va arrencar aquest dissabte amb els primers actes del programa d’enguany, com espectacles de titelles per a infants o els jocs tradicionals de fustes, que van deixar “content” a l’organització comunal, així com “la gent que ha quedat molt satisfeta”.
Última jornada
La programació de la festa major de Santa Coloma encara s’allargarà fins avui. A les onze del matí arribarà la festa de l’escuma, a les cinc de la tarda hi haurà l’animació infantil Que comenci la gresca i, com a colofó de tot plegat, a les vuit del vespre el duet Banda Sonora posarà el punt final amb l’últim ball de nit a l’aparcament d’Enclar.