Encamp celebra 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana
Encamp commemora aquest cap de setmana els 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana amb la 36a edició de l’aplec i la 30a del concurs de colles, que tindran lloc el 30 i 31 d’agost a la plaça dels Arínsols.
Els actes s’iniciaran dissabte a les 10.40 h amb un pilar dels Castellers d’Andorra davant de l’escultura dedicada a la sardana de Josep Maria Xart. A les 18 h tindrà lloc el concurs de colles amb la participació d’11 agrupacions catalanes, dividides entre les categories veterana, gran, infantil i alevina. Després de les ballades es farà l’entrega de premis. A la nit, a les 22 h, hi haurà una audició de sardanes a càrrec de la cobla La Flama de Farners.
Diumenge l’aplec començarà a les 11 h amb 12 sardanes interpretades per les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell. A les 12 h hi haurà un vermut popular i a les 16.30 h es reprendrà la ballada amb 13 sardanes més.