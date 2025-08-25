Oci
Els espectacles d'estiu a la Massana tanquen amb 1.800 assistents
El cicle familiar Dimecres de Xics, amb teatre, contes, jocs i circ, ha estat un dels més seguits
La Massana ha tancat la programació cultural d’estiu amb èxit, amb 1.806 assistents. El cicle familiar Dimecres de Xics, amb teatre, contes, jocs i circ, ha estat un dels més seguits, consolidant-se com un espai de trobada per a grans i petits.
També han destacat el cicle Dansa i Paisatge i el 26è Festival Internacional Orgue&nd, amb espectacles que han combinat patrimoni i creació contemporània. Els Capvespres d’Estiu han ofert concerts íntims a espais com les esglésies d’Erts, Pal i Arinsal, molt ben valorats pel públic.
El comú en fa un balanç positiu i destaca la promoció del talent local i dels espais patrimonials. L’exposició “Dones clau per a la història d’Andorra” es pot visitar fins al 19 de setembre al Museu La Massana Còmic.