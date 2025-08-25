INTERPARROQUIAL

El bus comunal d’Escaldes registra 36.000 viatges el primer semestre

La línia d’Engolasters concentra més de la meitat dels clients, amb 15.558 recollides, i marca les hores punta del servei

Autobús a demanda d’Escaldes-Engordany.Fernando Galindo

El nou servei de transport comunal d’Escaldes-Engordany tanca el primer semestre del 2025 amb un balanç de més de 36.000 desplaçaments, un resultat que el comú qualifica de “molt positiu”. Després de la reestructuració i ampliació del servei posat en marxa l’1 de gener, les tres línies regulars –Engolasters, els Vilars i Sant Jaume– van registrar conjuntament 36.191 recollides entre dies laborables, caps de setmana i festius. A aquesta xifra s’hi afegeixen els 2.141 trajectes del bus a la demanda, destinat exclusivament a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, que van donar cobertura a 41 usuaris habituals.

La línia estrella

La línia més utilitzada continua sent la d’Engolasters, que concentra més de la meitat de la demanda, 15.558 recollides en dies feiners i 4.020 en caps de setmana i festius. La segueixen la línia dels Vilars, amb 9.513 passatgers, i la de Sant Jaume, amb 4.966. Els caps de setmana i festius, aquestes dues línies es fusionen i van sumar un total de 2.134 viatges.

Pel que fa a les hores de més afluència, el comú destaca que l’hora punta és entre les cinc de la tarda i les set del vespre; als Vilars de vuit del matí a cinc de la tarda; i a Sant Jaume entre les sis i les set de la tarda. Aquests horaris reflecteixen, segons afirma el comú, la utilització del bus tant per motius laborals i escolars com per desplaçaments d’oci i activitats de tarda.

El nou esquema del transport comunal va néixer per donar resposta a l’alt interès detectat en el servei a la demanda, que fins al gener era la principal opció de mobilitat interna. A través d’una enquesta entre els usuaris es van recollir propostes i suggeriments que han permès definir tres línies regulars amb cobertura de tota la parròquia. Tot i el canvi, el bus a la demanda no es va eliminar, sinó que es va mantenir de manera exclusiva per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.

El comú subratlla que aquest balanç confirma els busos parroquials com un servei clau dins de la seva estratègia de mobilitat sostenible, accessible i adaptada als patrons de desplaçament dels ciutadans.

2.200 TARGETES DE PÀRQUING A LA CAPITAL

El comú d’Andorra la Vella ha expedit fins a 2.200 noves targetes de pàrquing des de l’any passat. “És un èxit, veiem que és un producte que funciona, la gent veu que té uns avantatges importants, que és interessant tenir-la perquè realment t’estalvies molts diners”, analitza el conseller de Circulació i Aparcaments del comú d’Andorra la Vella, Xavier Surana, que defensa també les millores que s’han fet al voltant d’aquesta targeta per als aparcaments i els que es volen fer en el futur.
