INTERPARROQUIAL
El bus comunal d’Escaldes registra 36.000 viatges el primer semestre
La línia d’Engolasters concentra més de la meitat dels clients, amb 15.558 recollides, i marca les hores punta del servei
El nou servei de transport comunal d’Escaldes-Engordany tanca el primer semestre del 2025 amb un balanç de més de 36.000 desplaçaments, un resultat que el comú qualifica de “molt positiu”. Després de la reestructuració i ampliació del servei posat en marxa l’1 de gener, les tres línies regulars –Engolasters, els Vilars i Sant Jaume– van registrar conjuntament 36.191 recollides entre dies laborables, caps de setmana i festius. A aquesta xifra s’hi afegeixen els 2.141 trajectes del bus a la demanda, destinat exclusivament a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, que van donar cobertura a 41 usuaris habituals.
La línia estrella
La línia més utilitzada continua sent la d’Engolasters, que concentra més de la meitat de la demanda, 15.558 recollides en dies feiners i 4.020 en caps de setmana i festius. La segueixen la línia dels Vilars, amb 9.513 passatgers, i la de Sant Jaume, amb 4.966. Els caps de setmana i festius, aquestes dues línies es fusionen i van sumar un total de 2.134 viatges.
Pel que fa a les hores de més afluència, el comú destaca que l’hora punta és entre les cinc de la tarda i les set del vespre; als Vilars de vuit del matí a cinc de la tarda; i a Sant Jaume entre les sis i les set de la tarda. Aquests horaris reflecteixen, segons afirma el comú, la utilització del bus tant per motius laborals i escolars com per desplaçaments d’oci i activitats de tarda.
El nou esquema del transport comunal va néixer per donar resposta a l’alt interès detectat en el servei a la demanda, que fins al gener era la principal opció de mobilitat interna. A través d’una enquesta entre els usuaris es van recollir propostes i suggeriments que han permès definir tres línies regulars amb cobertura de tota la parròquia. Tot i el canvi, el bus a la demanda no es va eliminar, sinó que es va mantenir de manera exclusiva per a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
El comú subratlla que aquest balanç confirma els busos parroquials com un servei clau dins de la seva estratègia de mobilitat sostenible, accessible i adaptada als patrons de desplaçament dels ciutadans.