Canillo
Soldeu celebra Sant Bartomeu amb una jornada de tradició i festa familiar
Veïns i famílies han participat en una jornada que ha combinat la missa solemne, tallers infantils i activitats lúdiques per mantenir viva la tradició del patró
Soldeu ha commemorat avui la festivitat del seu patró, Sant Bartomeu, amb una jornada plena d’activitats que han combinat espiritualitat, cultura i diversió en un entorn marcadament familiar i comunitari.
Els actes han començat al migdia amb la tradicional missa solemne a l’església de Sant Bartomeu, oficiada per mossèn Ramon, que ha reunit nombrosos veïns i fidels. A la cerimònia hi han assistit autoritats comunals i nacionals, com el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, els consellers comunals Sebastià Plaza, Sílvia Mandicó i Cristel Torres, així com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
A la tarda, la plaça del Telecabina de Soldeu s’ha omplert de rialles i creativitat amb activitats destinades als més petits, com tallers de fang i espectacles de màgia. Una proposta lúdica i cultural que ha fomentat la participació familiar i l’ambient festiu al poble.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat la rellevància d’aquestes celebracions:
"Des del comú, volem agrair la participació de tothom que ha fet possible aquesta jornada festiva i reafirmem el nostre compromís per seguir donant vida a les tradicions que ens identifiquen com a parròquia."
La festivitat de Sant Bartomeu a Soldeu ha tornat a demostrar la capacitat de la comunitat per preservar les arrels culturals i generar espais de convivència per a totes les edats.