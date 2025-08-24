Escaldes-Engordany
Més de 36.000 viatges a les línies d'EE Bus al primer semestre
La línia més utilitzada és la d’Engolasters, amb 15.558 recollides entre setmana i 4.020 recollides el cap de setmana i festius
Escaldes-Engordany ha tancat el primer semestre del 2025 amb un balanç molt positiu pel que fa a l’ús del servei de transport comunal. Les tres línies regulars de l’EE Bus –Engolasters, Els Vilars i Sant Jaume– juntament amb el bus a la demanda, han sumat un total de 36.191 recollides entre dies laborables i caps de setmana o festius.
La línia més utilitzada ha estat la d’Engolasters, amb 15.558 viatges entre setmana i 4.020 durant els caps de setmana. En segon lloc se situa la línia d’Els Vilars, amb 9.513 recollides, seguida de Sant Jaume, amb 4.966. Durant els caps de setmana i festius, les línies de Vilars i Sant Jaume es fusionen, acumulant 2.134 trajectes.
El servei de bus a la demanda, destinat exclusivament a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat, ha realitzat 2.141 trajectes donant cobertura a 41 usuaris. Aquest servei es manté tot i la creació de les línies regulars, que es van posar en funcionament l’1 de gener del 2025 per millorar la cobertura a tota la parròquia, responent a les necessitats detectades mitjançant una enquesta ciutadana.
El comú valora molt positivament aquestes xifres, que confirmen la consolidació del servei com una eina sostenible, accessible i adaptada a les necessitats de mobilitat de la població escaldenca.