Andorra la Vella
Gresca i tradició omplen els carrers de Santa Coloma per festa major
L'arrossada popular ha exhaurit les previsions previstes per l'organització
Cap de setmana de gresca i xerinola a Santa Coloma. Els veïns i veïnes de la localitat estan vivint la festa major amb una programació farcida d’activitats per a totes les edats. La festivitat va arrencar el dissabte 23 d'agost amb els primers actes del programa d'enguany. La rauxa ha continuat aquest diumenge amb més propostes, com el ball de sardanes amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona o amb una arrossada popular que ha exhaurit les previsions previstes per l'organització, atès que totes les paelles han quedat ben buides. Vora unes 700 racions van calcular els cuiners.
"Bé, per ara tots contents amb tots els actes que hem fet. Molt content i la gent molt satisfeta", ha valorat el cònsol d'Andorra la Vella, Sergi González, sobre com s'està desenvolupant la celebració. La jornada d'aquest diumenge ha començat amb jocs per la canalla i després s'ha fet una visita guiada medieval per Santa Coloma. A les 12 h ha estat el torn de la missa. "Avui ens deia el mossèn en aquesta missa la bona feina i la cohesió dels ciutadans, sobretot d'aquí de Santa Coloma, que fan possible que tinguem la parròquia que tenim i sobretot aquesta festa major tan tradicional", ha esmentat el cònsol.
Un cop acabada la missa s'han ballat sardanes a la plaça major i després s'ha servit l'arròs. A la tarda hi ha previstes més activitats, com per exemple, a les 16 h, el protagonisme es traslladarà al bar Pontones, on es farà el concurs de botifarra.
La gresca continuarà a les 17 h amb un concert d’havaneres a la plaça Major, interpretat pel grup Sons de Mar. A les 19 h, també a la plaça, tindrà lloc el ball de tarda dedicat a la gent gran, amb l’animació del grup Atlàntics. La jornada d'aquest diumenge culminarà a les 22 h amb un concert de rock a l’aparcament d’Enclar, a càrrec del grup Old School.
La festivitat continuarà aquest dilluns amb més propostes. A les 11 h hi haurà l'esperada festa de l’escuma, a la plaça Major, i a les 17 se celebrarà l'espectacle infantil Que comenci la gresca. Finalment, a les 20 h, se celebrarà el ball de nit amb el duet Banda Sonora, a l’aparcament d’Enclar, un esdeveniment que servirà per tancar la festa major.