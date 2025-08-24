ORDINO
El comú prioritzarà les obres de la Clota Verda davant altres inversions
Tot i que les ofertes continuen sobrepassant els diners reservats per al projecte, els treballs tiraran endavant
El comú d’Ordino va aprovar a l’abril un concurs per ampliar les voravies a la zona de la Clota Verda. Com que l’única oferta presentada doblava l’import pressupostat per la corporació –700.000 euros–, a començaments de juliol va convocar-se un segon concurs. Les ofertes continuen sobrepassant els diners que s’havien reservat per al projecte. Tot i això, els treballs tiraran endavant per la importància que tenen en la transformació urbanística d’aquesta part del poble, situada la vora de la carretera general.
L’increment del cost de les obres obligarà a replantejar altres projectes menors, que passaran a segon pla. “Caldrà prioritzar aquestes obres davant d’altres inversions a la via pública”, assenyala la cònsol major, Maria del Mar Coma, en declaracions al Diari. El comú considera que les actuacions s’han d’enllestir com abans millor. “Es descarta fer-ho en fases, ja que el volem enllestir tan aviat com sigui possible i és un compromís adquirit amb tots els residents a la zona. Tenim molt interès a dignificar, embellir i donar més seguretat a aquesta zona d’entrada a Ordino”, explica la mandatària ordinenca.
Per als vianants
El projecte preveu convertir la Clota Verda en una zona més de vianants, amb unes voreres més amples –hi haurà dos metres de pas a cada costat– que donaran més prioritat a les persones que a la circulació de vehicles. A més, el vial es farà més estret i serà de sentit únic, fet que, segons el comú, millorarà la seguretat al carrer. També s’hi instal·larà un enllumenat totalment renovat, que és un dels aspectes que més problemes ha causat a la zona, es revegetarà l’espai i es farà un seguiment de la xarxa de serveis per garantir que tot estigui en bones condicions. El comú ja s’ha reunit amb els veïns per exposar-los les línies principals del projecte, amb què també es volen incentivar els desplaçaments a peu.
D’altra banda, la cònsol va remarcar que durant el mandat, iniciat el gener del 2024, s’han fet altres obres en la via pública. Concretament, Coma va destacar l’adaptació de tots els passos de vianants de la parròquia per a persones amb mobilitat reduïda, la col·locació de biondes i baranes a la CG-3 per reforçar la seguretat i la comoditat dels vianants i la instal·lació de semàfors nous que, amb els radars i les bandes reductores, contribueixen a reduir la velocitat dels vehicles entre els nuclis urbans.
