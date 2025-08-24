Andorra la Vella
2.200 noves PK a la capital en un any
Ara, la feina se centra a fer-la encara “més útil” aconseguint que serveixi per pagar els parquímetres
Entre el mes de juliol del 2024 i el mes de juliol d'enguany el comú d’Andorra la Vella ha expedit fins a 2.200 noves targetes PK. “És un èxit, veiem que és un producte que funciona, la gent veu que té uns avantatges importants, que és interessant tenir-la perquè realment t'estalvies molts diners”, analitzat el conseller de Circulació i Aparcaments del comú d’Andorra la Vella, Xavier Surana, que defensa també les millores que s’han fet al voltant d’aquesta targeta per als aparcaments i els que es volen fer en el futur. Així, recorda que l’entrega “es demorava molt i ara en 24 hores amb la nova organització” de personal que es va fer en 24 hores s’estan lliurant aquestes targetes.
Ara la feina se centra a fer-la encara “més útil” aconseguint que serveixi per pagar els parquímetres, una qüestió que depèn d’un “tema tècnic” també vinculat als canvis tarifaris que el comú va aprovar ara fa un parell de mesos. Ara es treballa amb la vista posada en què aquesta optimització pugui ser operativa a finals d’any.
I quant al neguit expressat per l’oposició sobre el restabliment de la mitja hora gratuïta per a tothom, Surana reitera que “anteriorment no s'havia fet cap estudi al respecte” quan es va decidir que no fos universal i que, en canvi, la corporació actual, quan va decidir fer les modificacions tarifàries, sí que va fer una anàlisi. “Ens hem volgut assegurar i veure realment les dades i el que podia repercutir en aquest sentit”, defensa el conseller de Circulació i Aparcaments. A més, i tal com es van comprometre amb la minoria, s’han recuperat ja les dades referents al mes de juliol per veure l’impacte de les noves mesures i ara estan elaborant l’informe tècnic que es compartirà amb l’oposició.
“Vam modificar justament les zones verdes i blaves que portaven uns anys que no es modificaven, concretament les zones verdes i blaves des del 2011, que són moltíssims anys”, justifica el conseller de Circulació, que també reivindica que amb la nova política tarifària “el resident pagarà el 50% del que pagarà el turista”. Aquests visitants, tot i l’augment que els afecta, es beneficien de tenir els 30 primers minuts gratuïts mentre que les persones que tenen la PK tenen la primera hora gratuïta. “Creiem que traslladar aquesta part de despesa que hi ha de manteniment de les instal·lacions, del personal i de més als turistes és una mesura bastant lògica. No hem inventat res, és el que es fa en altres països, i per tant hem cregut que és una bona mesura”, reivindica.