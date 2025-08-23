LA TROBADA SERÀ AL SETEMBRE
Govern es reunirà amb els comuns per presentar la cartera digital
Les parròquies celebren el projecte i coincideixen que l’app pot simplificar tràmits i serveis a la ciutadania
El Govern preveu que el ministre de Transformació Digital, Marc Rosell, es reuneixi amb els cònsols al setembre per detallar el funcionament de la futura cartera digital i explorar com es pot integrar en els serveis parroquials. Fonts governamentals recorden que el projecte ja es va presentar en reunió de cònsols quan Rosell era secretari d’Estat i que aleshores es va crear un comitè tècnic amb representants informàtics de les set administracions. Entre els comuns, el projecte desperta consens i una acollida favorable. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, reconeix que encara no han pogut treballar la qüestió més enllà de la informació publicada als mitjans, però considera que “podria haver-hi serveis comunals que siguin interessants per integrar i fer la vida més pràctica al ciutadà”.
“Podria haver-hi serveis comunals que siguin interessants per integrar”
En la mateixa línia, el cònsol menor de la Massana, Roger Fité, qualifica la cartera digital com una eina “pionera” que “farà més senzill i còmode el dia a dia de la ciutadania a l’hora de realitzar qualsevol tràmit”. Fité agraeix la col·laboració del Govern amb els departaments d’informàtica comunals i valora que el projecte vagi més enllà dels documents públics inicials i pugui arribar a incloure carnets de caràcter privat o social.
“Farà més senzill el dia a dia de la ciutadania per realitzar tràmits”
Des d’Ordino, la cònsol major, Maria del Mar Coma, subratlla que la iniciativa és “un pas lògic en el recorregut de l’administració electrònica i la transformació digital”. Coma afegeix que cal “sumar esforços”, sempre amb un estudi d’operativitat i la “necessària coordinació” entre autoritats.
“És un pas lògic cap a l’administració electrònica i la transformació digital”
També des d’Encamp se celebra que l’executiu impulsi la digitalització de l’administració, en sintonia amb l’aposta pròpia de comú, que recentment va digitalitzar tots els processos i que exigirà a partir de l’1 de setembre que les sol·licituds per obrir comerços es facin només en línia.
Pel que fa a Escaldes-Engordany, fonts comunals valoren que “tot el que significa facilitar el dia a dia del ciutadà és un benefici”. Tanmateix, puntualitzen que fins ara no hi ha hagut cap reunió institucional per abordar l’impacte de la cartera digital a la parròquia, tot i que sí que s’han produït trobades tècniques entre els equips informàtics.
Un comitè tècnic comunal va ajudar en el procés per fer la cartera digital
La reunió de setembre amb el ministeri haurà de servir per concretar com es podrà integrar l’eina i quins serveis comunals s’hi podran sumar.