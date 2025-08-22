Andorra la Vella
Santa Coloma celebra la Festa Major amb música, cultura i activitats per a tothom
La programació enceta aquest dissabte 23 d'agost i s'allargarà fins dilluns
Santa Coloma enceta aquest dissabte, 23 d’agost, la seva Festa Major, que s’allargarà fins dilluns amb un programa ple de propostes per a totes les edats. Entre les activitats destacades hi ha concerts dels grups andorrans Antònies Darkness i Old School, jocs populars, una arrossada popular i espectacles infantils.
El romànic de la parròquia també tindrà protagonisme amb visites guiades i activitats a l’Espai Columba. La cònsol menor, Olalla Losada, ha animat tothom a participar d’una festa que “reforça els vincles i la identitat d’un poble reconegut pel seu patrimoni i la seva memòria col·lectiva”.