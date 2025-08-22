BOPA
Sant Julià invertirà uns 200.000 euros en la remodelació de voravies a la zona del Trillà
La data límit de presentació d'ofertes s'allarga fins a les 13 hores del proper 2 d'octubre
El comú de Sant Julià continua amb les tasques de remodelació de voravies en diferents punts de la parròquia. La nova actuació prevista se centra en la zona del Trillà, on la corporació invertirà uns 200.000 euros per remodelar el tram malmès i substituir-lo per un de nou.
El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet pública la convocatòria del concurs per a la remodelació de les voravies en aquest punt del poble. La recollida de la documentació reguladora del concurs es pot fer al Servei de Tràmits, ubicat a l'edifici administratiu del comú, a l'avinguda Rocafort.
La data límit de presentació d'ofertes s'allarga fins a les 13 hores del proper 2 d'octubre, i l'obertura de les mateixes es farà a les 13 hores de l'endemà. Malgrat el pressupost previst pel comú, no serà fins que tingui lloc l'adjudicació quan es coneixerà el cost final dels treballs, així com l'inici de les obres i la durada que tindran.