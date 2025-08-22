CANILLO
El Govern aposta per incentivar la restauració de més cases pairals
La voluntat de l’executiu és preservar aquestes construccions i conservar el llegat històric
El Govern aposta per incentivar la restauració de les cases pairals i preservar-les com a part essencial de la memòria col·lectiva. La inclusió de Cal Call del Forn, a Canillo, a l’Inventari General del Patrimoni Cultural s’ha convertit en un dels exemples més recents d’aquesta política, que busca sumar més propietaris a la conservació del patrimoni històric. Segons la directora de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, actualment hi ha una dotzena de cases pairals inscrites a l’Inventari i la voluntat és ampliar aquesta xifra. “La gent quan ha vist que amb una protecció patrimonial i alguna ajuda pública del Govern aconsegueix un projecte, això és inspirador per a altres propietaris”, va subratllar. A més, va recordar que un altre exemple d’habitatge històric recuperat és Cal Gastó, a Ransol, una propietat en la qual també es va intervenir i es va recuperar “una casa tancada i bastant abandonada”, on ara “han fet un projecte de turisme rural”.
La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va remarcar, en la mateixa línia, que “és molt important que els propietaris vulguin preservar aquestes cases, com és el cas de la Gina”, perquè “els nostres successors coneguin la nostra història”, i garantir que “no esdevinguin un altre tipus de construcció”. El cas de Cal Call n’és una mostra clara. La propietària, Gina Lenzi, va decidir emprendre la restauració quan l’edifici, datat del 1875, patia un deteriorament greu, especialment al llosat i a la capella annexa. Lenzi va explicar que “aquestes restauracions i renovacions han de guardar l’esperit i la traça del passat i com vivia la gent, però també han de servir per viure i per aprofitar les noves generacions”.
El suport de Patrimoni Cultural i una inversió pública superior als 120.000 euros han permès que la casa recuperi part de la seva esplendor i es preveu que en un futur torni a ser habitable. Paral·lelament, també s’ha iniciat l’inventari dels béns mobles de la capella de Sant Pelegrí vinculada a l’immoble, amb 137 peces religioses d’entre els segles XVIII i XX. En aquest àmbit, s’han destinat fins ara 4.600 euros i enguany s’hi afegiran 9.000 euros. “Patrimoni documenta els béns mobles i en guarda registre per garantir la seva conservació”, va explicar de la Parte.
