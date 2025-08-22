Medi Ambient
Canillo celebra el tradicional pas de la vaca comuna amb 200 caps de boví
Els animals es traslladen cap a la zona de la Portella, a Bordes d'Envalira
Canillo ha celebrat avui el tradicional pas de la vaca comuna, amb més de 200 caps de boví, de Canillo cap a la zona de la Portella, a Bordes d’Envalira. Es preveu que s’hi estiguin fins la primera o segona setmana de setembre. La majoria de les vaques són de raça bruna, tot i que també n’hi ha llemosines, xeroleses i blonde d’Aquitanie, en menor percentatge. La xifra és similar a la d’anys anteriors.
Els ramaders i els membres del comú encapçalat pel cònsol major, Jordi Alcobé i acompanyat pel conseller d’Agricultura, Patrimoni Natural i Energies Renovables, Sebastià Plaza; el conseller de Promoció Turística I Comercial, Àlex Kinchella, i la ministra de Cultura, joventut i Esports, Mònica Bonell s’han trobat per intercanviar impressions i comentar temes vinculants a la ramaderia de Canillo.
Alcobé, ha volgut destacar la importància d’aquest tipus d’actes tradicionals destacant "La xifra estable de caps de bestiar que ens indica que la ramaderia a Canillo té bona salut i que està plenament activa i el comú vol fer explícit la importància d’actes com el d’avui que formen part de la nostra identitat".