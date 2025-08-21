Homenatge
La Massana homenatja les sufragistes de la parròquia
Nou artistes interpreten el llegat de les dones que van reclamar el dret a vot en una exposició que es pot visitar fins al 19 de setembre al Museu La Massana Còmic
El comú de la Massana ha inaugurat avui l’exposició itinerant Dones clau per a la història d’Andorra, una mostra artística que reconeix la lluita de les dones andorranes pel dret a vot. L’exposició, que es podrà visitar fins al 19 de setembre al Museu La Massana Còmic, recull les obres de nou artistes del país que han volgut retre homenatge a les sufragistes.
L’acte de presentació ha comptat amb la participació de dues protagonistes històriques d’aquell moment, les massanenques Pilar Saboya i Roser Molné, de 86 i 92 anys. Amb un to proper i ple d’humor, han compartit records sobre el paper de la dona a l’Andorra d’aquella època i com van viure el procés de reivindicació del sufragi femení. “Els homes volien manar i no entenien per què nosaltres volíem votar”, ha recordat la Roser, mentre la Pilar assentia afegint que, en aquell moment, no s’imaginaven que estaven fent història.
Tot i no haver assistit a les reunions com les impulsores del moviment, ambdues van signar la súplica que va servir per reclamar el dret a vot, i avui reconeixen amb orgull que la seva firma “va ser important perquè la iniciativa tingués pes”. Els seus noms apareixen en diverses de les peces exposades, un reconeixement que les ha sorprès i emocionat: “Mai no havíem sortit a les fotos ni als llibres”, han admès.
Segons la comissària de la mostra, Gemma Piera, el projecte artístic es va iniciar amb una reflexió col·lectiva sobre el significat del sufragi femení, tot i que cada artista ha creat la seva obra de manera individual. El resultat és una exposició que, en paraules del cònsol menor, Roger Fité, “transmet l’esperit de lluita i de transformació social que van aconseguir les sufragistes”.
Durant l’acte, Fité ha fet entrega del pin de plata del comú de la Massana a vuit dones sufragistes de la parròquia, o a les seves famílies, com a reconeixement a la seva aportació decisiva a la igualtat de drets