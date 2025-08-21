ENCAMP
Encamp imposa el tràmit en línia per obrir comerços
A partir de l’1 de setembre, el comú d’Encamp exigirà que les sol·licituds per obrir comerços i indústries es facin exclusivament en línia. L’objectiu és agilitzar els tràmits i evitar desplaçaments innecessaris, dins l’estratègia de modernització comunal.
La gestió es farà a través de la plataforma de tràmits del comú, compartida amb el Govern, on també s’especifica la documentació requerida.
El comú digitalitza tots els seus tràmits i processos
Amb aquesta mesura, Encamp completa la digitalització dels seus processos administratius, ja que actualment tots els tràmits comunals es poden fer per via telemàtica. La transformació digital també s’ha estès a serveis com el transport a la demanda Uclic, els entrenadors virtuals del gimnàs comunal o la gestió remota de la xarxa d’aigua.