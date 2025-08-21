CANILLO
Dinar dels hortolans de la gent gran amb fruites i verdures de la collita
El comú de Canillo, juntament amb la Fundació Julia Reig, van organitzar ahir el dinar dels hortolans de la gent gran per celebrar la collita dels horts socials i “reforçar la convivència i transmissió de valors entre generacions”. L’activitat va aplegar la gent gran hortolana de la parròquia, que cultiva les parcel·les de Mascaró i de Sella, i el grup dels grans de l’Espai, que enguany han gestionat una parcel·la pròpia.
L’acte va comptar amb els cònsols, Jordi Alcobé i Marc Casal, i la consellera de benestar social del comú, Sílvia Mandicó, que va expressar que “els horts de la gent gran són molt més que un espai de cultiu. Són un punt de trobada, d’activitat física i mental i també una eina de socialització i de transmissió de coneixement”. El menú va ser elaborat íntegrament amb productes cultivats pels padrins.