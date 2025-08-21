Sant Julià de Lòria

Canvis d'accés al Centre Cultural Lauredià per la instal·lació de la façana

La fase de remodelació s'allargarà fins a mitjan desembre

Les obres d'instal·lació de la nova façana al Centre Cultural Lauredià.Comú de Sant Julià de Lòria

Redacció
Andorra la Vella

L'accés al Centre Cultural Lauredià es veurà modificat a causa de la instal·lació de la façana. Les màquines d'obra s'han col·locat aquesta setmana per avançar amb els treballs, que s'allargaran fins a mitjan desembre, segons apunta el comú de Sant Julià. Durant aquest període, alguns accessos al Centre es modificaran segons l’horari i la zona d’actuació, especialment pel que fa a l’entrada a l’edifici i als ascensors de la plaça de la Germandat. Per aquest motiu, des del comú es demana a la ciutadania que respecti en tot moment la senyalització habilitada, per garantir la seguretat.

La nova façana és el resultat d’un procés participatiu en què van prendre part 35 persones, entre ciutadania, entitats culturals i socials de la parròquia i representants polítics. El jurat, per àmplia majoria, va escollir la proposta guanyadora.

