Transport públic
Prova pilot per impulsar el servei de bus entre Andorra la Vella i Escaldes
Les ofertes per presentar-se al concurs públic s'han de lliurar abans de les 15 hores de l'11 de setembre
El comú d'Escaldes-Engordany ha convocat un concurs públic urgent per contractar una prova pilot de sis mesos per al servei de línia circular de transport interparroquial entre Escaldes i Andorra la Vella. Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeix el concurs es pot descarregar gratuïtament des del web de la plataforma de licitació electrònica del comú. A més, les ofertes s'han de presentar exclusivament de forma electrònica abans de les 15 hores del pròxim 11 de setembre.
El bus interparroquial entre Escaldes i Andorra la Vella és un projecte en el qual fa temps que treballen les dues corporacions. De fet, la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ja va apuntar a finals de juliol que la idea és posar en marxa el servei entre el mes de setembre i la tardor. Durant aquest temps, els dos comuns han estat treballant, entre altres, en la definició del recorregut que ha de fer el bus. L'objectiu inicial era oferir parades en indrets com l'hospital, la part central i alta de la capital, la CASS o el Govern. Al seu torn el conseller de Circulació i Aparcaments d'Andorra la Vella, Xavier Surana, incideix en aquesta idea que la línia pugui servir per apropar els ciutadans els punts més importants de les dues parròquies. D'aquesta manera, la voluntat seria per exemple que qui viu a Andorra la Vella pugui arribar a l'hospital. Surana explica que les dues corporacions fa "molts mesos" que hi treballen i defensa que serà un servei "molt interessant" per als ciutadans de la vall central i a més contribuirà a reduir el volum de vehicles a la carretera, en una "aposta" dels dos comuns pel transport públic.