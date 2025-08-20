Oci
Ordino presenta la guia d’activitats 2025-2026 amb una àmplia oferta per a totes les edats
La proposta inclou activitats esportives, culturals i formatives adreçades a infants, joves, adults i gent gran
El comú d’Ordino ha publicat la nova guia d’activitats per al curs 2025-2026, ja disponible al web www.ordino.ad i a l’aplicació eAgora. La proposta inclou activitats esportives, culturals i formatives adreçades a infants, joves, adults i gent gran.
El Centre Esportiu d’Ordino ofereix una extensa programació esportiva, mentre que la Capsa Espai de Creació amplia l’oferta artística amb nous tallers com el de còmic i edició d’imatge. També destaca la participació de l’Escola de Música de les Valls del Nord i diverses entitats culturals parroquials.
Per a la gent gran, la Casa Pairal manté activitats de benestar i memòria. Les famílies nombroses, monoparentals, i els posseïdors del carnet jove o tarja magna disposen de descomptes en activitats seleccionades.