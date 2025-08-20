CANILLO
Nova rotonda al Tarter dedicada a la Copa del Món d’esquí
El comú ha adjudicat a l’empresa Ecovalls les obres d’embelliment de la rotonda del Tarter, amb l’objectiu de convertir aquest espai en un nou punt de referència visual vinculat a la Copa del Món d’esquí. L’actuació tindrà un cost total de 46.946,55 euros, dels quals 19.839,73 seran finançats per Ensisa, i es preveu que s’executi en un termini de set setmanes.
El projecte, que ocuparà una superfície de 110 metres quadrats, es desenvoluparà en una única fase i inclourà un disseny paisatgístic que combina vegetació, pedra i elements decoratius inspirats en l’entorn natural i la identitat de la parròquia. A més, es plantaran espècies autòctones i ornamentals, adaptades al clima d’alta muntanya, i s’instal·larà un sistema de reg automàtic eficient.
La rotonda incorporarà nous paviments, enllumenat ornamental i un conjunt escultòric format per dues planxes d’acer amb el logotip de la Copa del Món d’esquí. Al seu voltant, es col·locaran quatre planxes verticals amb les inscripcions El Tarter i Copa del Món.