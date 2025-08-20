Digitalització
Encamp aposta per la tramitació digital per a l’obertura de comerços i indústries
El comú encetarà la iniciativa a partir de l'1 de setembre
A partir de l’1 de setembre, el comú d’Encamp implementarà la tramitació exclusivament telemàtica per a l’obertura de nous comerços o indústries a la parròquia. Aquesta mesura s’emmarca dins l’estratègia de modernització i digitalització de l’administració comunal i té com a objectiu facilitar els tràmits als ciutadans i empreses, evitant desplaçaments innecessaris i agilitzant la posada en marxa de noves activitats econòmiques.
Els interessats hauran de fer la gestió a través de la plataforma de tràmits del comú d’Encamp, dins l’apartat “Sol·licitud d’obertura de comerç o indústria”, un espai compartit amb el Govern, on també es detalla la documentació necessària.
Amb aquesta nova mesura, Encamp referma la seva aposta per una transformació digital transversal. Actualment, el 100% dels tràmits comunals es poden gestionar digitalment, des de certificats de residència i convivència, fins a inscripcions d’activitats, consulta i pagament de rebuts o llicències urbanístiques, les quals es poden tramitar completament en línia.
La digitalització també ha tingut un fort impacte en altres àmbits com la mobilitat, amb l’Uclic —el servei de transport a la demanda que funciona mitjançant aplicació mòbil— o en la gestió d’equipaments com el gimnàs del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, que ha incorporat tecnologia amb entrenadors virtuals. A més, la xarxa d’aigua s’ha modernitzat amb sistemes de control remot que permeten supervisar la captació, el tractament i l’emmagatzematge.