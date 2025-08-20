ANDORRA LA VELLA
El comú adjudicarà els pisos de Terra Vella per procediment negociat
El concurs s’ha declarat desert perquè l’única empresa que s’hi va presentar no compleix els requisits establerts al plec de bases
El comú d’Andorra la Vella obrirà un procediment negociat per tirar endavant el projecte d’habitatge de lloguer a preu regulat de Terra Vella. La corporació aposta per aquesta via després que el concurs per a la concessió s’hagi declarat desert perquè la proposta presentada no compleix els requisits establerts al plec de bases. La resolució es publicarà avui al BOPA.
L’objectiu de la corporació és que la iniciativa pugui materialitzar-se gràcies a la col·laboració publicoprivada. “Com sempre hem dit, la crisi de l’habitatge és una problemàtica que s’ha d’abordar amb la col·laboració de tots els actors implicats, siguin altres administracions, entitats bancàries, particulars, societat civil o empreses. Aquest punt és molt important per a nosaltres perquè entenem que les respostes han de ser col·lectives”, va remarcar el cònsol major, Sergi González, en un comunicat. Ara el comú haurà d’acordar les condicions del contracte directament amb l’inversor.
El futur edifici de pisos de lloguer a preu regulat de Terra Vella tindrà entre 40 i 50 habitatges. El comú preveu un període de concessió de l’immoble de 50 anys. El projecte s’emmarca en la iniciativa comunal Recuperem espais públics, que inclou actuacions com la construcció de l’aparcament CanRodes, situat a l’antic camí ral, prop de la zona de Prada Motxilla, i el programa Reviu, amb què la corporació ajuda a reformar pisos buits amb l’objectiu que es posin de lloguer a preu assquible.
Onze mesos
El concurs per ajudicar la concessió dels pisos de Terra Vella va convocar-se a finals d’octubre de l’any passat. En aquell moment el comú ja havia encarregat un estudi de viabilitat econòmica del projecte. L’informe concloïa que el retorn previst de la inversió per al promotor se situava al voltant del 5%. Tot i que el concurs acabava al desembre, el comú va allargar-lo dos mesos més perquè les empreses interessades van transmetre-li que necessitaven més temps per valorar el projecte.
Al febrer la corporació va anunciar que només s’havia presentat una empresa al concurs. Han passat sis mesos des d’aleshores, i després d’estudiar bé l’oferta els tècnics comunals han conclòs que s’ha de descartar perquè no compleix els requisits establerts al plec de bases. Com a alternativa al procediment negociat, no havia tancat la porta a convocar un altre concurs, però d’abast internacional.