Activitats
Canillo celebra el dinar dels hortolans de la gent gran
El grup gran de l'Esplai ha participat enguany, gestionant una parcel·la pròpia
El comú de Canillo, juntament amb la Fundació Julia Reig, han organitzat el dinar dels hortolans de la gent gran, per celebrar la collita dels horts socials i "reforçar la convivència i transmissió de valors entre generacions". L'activitat reuneix la gent gran hortolana de Canillo, que cultiva les parcel·les de Mascaró i de Sella, i el grup dels grans de l'Espai, que enguany han gestionat una parcel·la pròpia.
L'acte ha comptat amb els cònsols de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal i la consellera de benestar social del comú, Sílvia Mandicó, que ha expressat que "els horts de la gent gran són molt més que un espai de cultiu. Són un punt de trobada, d’activitat física i mental i també una eina de socialització i de transmissió de coneixement".