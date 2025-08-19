Canillo
El Tarter lluirà una nova rotonda dedicada a la Copa del Món d’esquí
El comú de Canillo ha adjudicat a l’empresa Ecovalls, SLU les obres d’embelliment de la rotonda del Tarter, amb l’objectiu de convertir aquest espai en un nou punt de referència visual vinculat a la Copa del Món d’esquí. L’actuació tindrà un cost total de 46.946,55 euros, dels quals 19.839,73 euros seran finançats per ENSISA, i es preveu que s’executi en un termini de set setmanes.
El projecte, que ocuparà una superfície de 110 m², es desenvoluparà en una única fase i inclourà un disseny paisatgístic que combina vegetació, pedra i elements decoratius inspirats en l’entorn natural i la identitat de la parròquia. A més, es plantaran espècies autòctones i ornamentals, adaptades al clima d’alta muntanya, i s’instal·larà un sistema de reg automàtic eficient.
La rotonda incorporarà nous paviments, enllumenat ornamental i un conjunt escultòric format per dues planxes d’acer amb el logotip de la Copa del Món d’esquí, que esdevindrà l’element central. Al seu voltant, es col·locaran quatre planxes verticals amb les inscripcions “El Tarter” i “Copa del Món”, així com passamans ornamentals per definir visualment l’espai.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que “amb aquest projecte fem un pas més en la millora dels accessos i de la imatge de la parròquia”, tot afegint que l’actuació “respon a la voluntat de crear espais públics de qualitat, sostenibles i carregats de significats per Canillo”.