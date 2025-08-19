Andorra la Vella
Procediment negociat per fer realitat el projecte d'habitatge publicoprivat a Terra Vella
El concurs ha quedat desert perquè la proposta presentada no complia els requisits del plec de bases
El comú d’Andorra la Vella posarà en marxa un procediment negociat per tal de fer realitat el projecte d’habitatges de lloguer a preu regulat a la zona de Terra Vella. Aquesta decisió s’ha pres després que el concurs convocat per a la concessió del projecte hagi quedat desert, ja que l’única proposta presentada no complia amb els requisits establerts al plec de bases. La resolució oficial es publicarà aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).
Segons ha explicat el cònsol major, Sergi González, la corporació manté el compromís de tirar endavant aquesta iniciativa a través d’una fórmula de col·laboració publicoprivada. “La crisi de l’habitatge és una problemàtica que s’ha d’abordar amb la implicació de tots els actors: administracions, bancs, particulars, societat civil i empreses”, ha assegurat. González ha insistit que les respostes han de ser col·lectives i que aquest projecte és “molt important per al comú”.
El projecte preveu la construcció d’un edifici amb entre 40 i 50 pisos de lloguer a preu regulat, amb una concessió per un període de 50 anys. Aquesta actuació s’emmarca dins la iniciativa 'Recuperem espais públics', que ja ha permès impulsar altres projectes com l’aparcament de CanRodes, a l’antic Camí Ral, o el programa Reviu.