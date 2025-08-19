SANT JULIÀ DE LÒRIA
El mirador de la Peguera apareix ple de brossa i el comú fa una crida al civisme
Els operaris de neteja del comú de Sant Julià van trobar-se, ahir al matí, el mirador de la Peguera ple de deixalles escampades per terra. Per aquest motiu, la corporació, en una publicació al seu compte oficial a les xarxes, va tornar a fer una crida ahir “al civisme i a la responsabilitat de tothom per tenir cura dels espais comuns i del nostre entorn natural”.
A les imatges adjuntades a la publicació es pot veure com al lloc, un espai de lleure i descans per a residents i visitants, havien estat deixades un munt de deixalles com llaunes de refrescos, ampolles buides i bosses, entre d’altres.
Les actituds incíviques per part dels ciutadans poden contribuir a incrementar substancialment la factura destinada pels comuns a la neteja dels espais públics de la parròquia. Un cost que acaba pagant tothom.