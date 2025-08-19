ANDORRA LA VELLA
El comú preveu enllestir la redacció del nou POUP a mitjans del 2026
La corporació presentarà a la tardor en reunió de poble les conclusions de les fases prèvies de la revisió del pla d’urbanisme
El comú d’Andorra la Vella preveu tenir enllestida la redacció del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) a mitjan 2026. Segons va explicar la cònsol menor, Olalla Losada, en una entrevista recent amb el Diari, cap al final de la tardor d’aquest any la corporació ja disposarà de les conclusions derivades de les fases prèvies de la revisió del POUP i podrà plasmar-les en una nova proposta de normativa urbanística. Abans, però, els resultats s’exposaran en una reunió de poble.
“Estem molt contents dels resultats d’aquestes reunions. Volíem fer un POUP molt participatiu”
En el marc d’aquest tràmit el comú ha organitzat un procés participatiu obert a tots els residents a la parròquia i sessions de treball adreçades a representants d’associacions empresarials, culturals, esportives i educatives, col·legis professionals i entitats socials. “Estem molt contents dels resultats d’aquestes reunions. Volíem fer un POUP molt participatiu, escoltar a tothom”, va afirmar la mandatària. En els últims mesos també s’han fet trobades amb els ciutadans.
A llarg termini
El llarg projecte de revisió del POUP, anomenat Una nova visió, un nou futur, ha tingut el suport i l’assessorament de l’empresa City Focus, referent en el desenvolupament de ciutats i territoris i coneguda en l’àmbit de l’urbanisme per haver participat en la transformació de Bilbao. “Ja hem completat quatre de les sis fases en què es desplegarà el pla d’urbanisme”, va puntualitzar la cònsol.
Tot i que els plans d’urbanisme s’han de revisar, segons la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU), cada sis anys, el nou POUP de la capital té voluntat de permanència. La revisió “s’ha fet pensant en com volem que sigui Andorra la Vella d’aquí 30 anys, en quines necessitats tindrem i ens quins canvis haurem de fer per adaptar-nos-hi”, va recalcar Losada.
Un cop el text s’hagi acabat de redactar, se sotmetrà a exposició pública perquè tothom qui ho vulgui hi pugui fer al·legacions. Fetes, si s’escau, les modificacions pertinents al document, el POUP ja podrà aprovar-se provisionalment en consell de comú. En acabat, el text es lliurarà a la comissió tècnica d’urbanisme, on té representació el Govern, que hi podrà fer els ajustos que consideri necessaris. El procés acabarà amb l’aprovació definitiva en consell de comú i la publicació del nou pla d’urbanisme al BOPA.
EL PROJECTE
- EL NOU POUP ESTARÀ ACABAT A MITJAN 2026. La redacció del nou pla d’urbanisme estarà acabada a mitjan 2026. A la tardor es presentaran els resultats de les fases prèvies en reunió de poble.
- UNA VISIÓ DE LA CIUTAT A LLARG TERMINI. La nova normativa urbanística de la capital té vocació de continuïtat. S’ha fet pensant en els propers 30 anys, sostenen els representants comunals.
- UN LLARG PROCÉS FINS QUE PUGUI APROVAR-SE.
- Abans que pugui ser aprovat definitivament, el POUP s’haurà de sotmetre a exposició pública i haurà de ser revisat per la comissió tècnica d’urbanisme.