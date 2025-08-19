Andorra la Vella
Andorra la Vella Revindica la feina dels agents de circulació per poder cobrir les vacants
Xavier Surana, defensa que "cal fer arribar al ciutadà tota la informació del que fan els agents de circulació"
La dificultat per contractar agents de circulació a les diferents parròquies està sent un problema. Davant aquestes dificultats el conseller de Circulació i Aparcaments d'Andorra la Vella, Xavier Surana, defensa que "cal fer arribar al ciutadà tota la informació del que fan els agents de circulació, ja que no és només circulació, realment fan moltes tasques". "S'ha de posar en valor" la feina que duen a terme, reivindica. Aquesta ja és una qüestió que està avaluant la comissió interparroquial amb la intenció de "comunicar el que és la figura de l'agent de circulació a nivell nacional".
Surana explica que “a Andorra a la Vella, amb tota la circulació que hi ha fan moltes hores, però no és com abans, que estaven fixos en punts concrets” i també reconeix que és una feina sacrificada, la qual cosa encara dona més valor al que fan. A banda d'aquesta reivindicació del paper dels agents, el conseller també assenyala que hi ha una feina interna dels comuns per "en funció de les necessitats, professionalitzar més amb certes tasques els departaments de circulació". I és el que ha fet precisament la capital que dins l'organigrama ha creat la unitat de seguretat comunal al capdavant de la qual han posat un oficial. Aquest organigrama es podria completar en un futur amb sotsoficials, caporals i agents, és a dir, que en funció de les necessitats hi ha la possibilitat d'ampliar efectius. La persona responsable d'aquesta unitat s'encarrega "de tot el tema de la seguretat de la parròquia", actuant per exemple en casos de vandalisme sent l'enllaç amb la policia o amb les empreses de seguretat i organitzant si cal fer rondes. També vetlla pel seguiment i control de les càmeres de seguretat i en aquest sentit cal recordar que es va crear una sala de control amb més pantalles per al seguiment de punts estratègics de la parròquia. En aquest sentit, segons explica Surana, aquesta persona ha de vetllar perquè aquests equips funcionin de manera correcta i fer el seguiment de les imatges. En definitiva, en el cas de les càmeres de seguretat cal "centralitzar tot això i que realment funcioni i després fer la recopilació d'imatges i transmetre-les a la policia perquè si hi ha actes vandàlics o un delicte, al final cal tenir aquesta figura de referència a qui el cos de policia també pot contactar". Andorra la Vella compta amb diverses instal·lacions cobertes amb videovigilància, ja que té molts edificis i espais públics i encara s'ampliaran més com per exemple amb la plaça del Poble o Canrodes.
El conseller comenta que a hores d'ara el servei de circulació disposa de 72 agents, ja que justament dos es troben en període de formació internament i al setembre començaran la interparroquial. A més s'ha tret un edicte amb tres places més, amb la qual cosa s'avança per acabar el mandat amb la xifra de 80 treballadors que era l'objectiu que s'havia marcat. El conseller de Circulació recorda que hi ha previstes diverses jubilacions i, per tant, cal anar avançant-se a la cobertura d'aquestes vacants.