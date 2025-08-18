REPORTATGE
Les festes majors des de dins
Són sinònim d’estiu i darrere de la part lúdica, de cada acte i concert, hi ha mesos de planificació i coordinació.
“El més fàcil és arribar el divendres i trobar-s’ho tot muntat, però al darrere hi ha una feina important”, comenta el president de la comissió de festes de la Massana, Guillermo Ruiz. Per poder tenir una celebració òptima, la comissió va començar a preparar-la el mes de gener i, durant pràcticament mig any, la trentena de membres que en formen part van treballar en el programa perquè els assistents la poguessin gaudir. “Cap al gener ja comencem a mirar grups de música”, precisa Ruiz. Des de la comissió assenyalen que és imprescindible ser “molt organitzat” i sobretot tenir cura “dels petits detalls” perquè funcioni i agradi. “Muntar una festa major són molts mesos de treball, hi ha molta feina”, assevera el president de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Endordany (UPTEE), Jaume Ambor. L’entitat comença els preparatius pràcticament un any abans, entre el setembre i l’octubre. Tot i que la celebració va acabar el 26 de juliol, els voluntaris de l’entitat ja han posat els engranatges en marxa per preparar l’edició del 2026. A partir de l’octubre cada dimecres mantindran reunions per planificar totes les activitats que organitzen, incloent-hi la festa major.
“És molta feina, especialment els últims vint dies perquè hi has de dedicar moltes hores”, manifesta Marc Torres, un dels membres del Consell de la Quadrilla de Canillo, el grup de joves que s’encarrega de dissenyar la festa major. A principis d’any la Quadrilla ja es comença a reunir per planificar una celebració que té lloc a mitjans de juliol. I mesos abans, cap al setembre, ja inicien les trobades institucionals amb el comú. “En una comissió hi ha moments durs i t’ha d’agradar organitzar”, afirma Torres.
Els organitzadors també han de fer front a imprevistos, com la pluja
El pressupost és un aspecte clau a l’hora d’orquestrar una festa major. Equilibrar tots els actes amb la sostenibilitat financera és un dels pals de paller que demanen els comuns a les entitats organitzadores. “Tenim un pressupost i hem de fer les contractacions, el comú ens el passa i si ens passem ho hem de cobrir”, remarca Ruiz. “Canillo és una parròquia petita i el comú ens ajuda bastant, sempre hi ha alguna discussió perquè sempre volem més pressupost, però ens entenem bé”, esmenta Torres.
Però per molt ben organitzada una festivitat, a vegades surten entrebancs inesperats. Com va passar a Canillo o a la Massana amb les precipitacions. “Una de les complexitats va ser la pluja, ens va ploure i no sabíem si cancel·lar l’hamburguesada”, menciona Ruiz. Gràcies a un local interior, l’activitat es va poder celebrar. De fet, de complexitats és fàcil trobar-ne habitualment. “Calcular el nombre de gent és difícil, però enguany va coincidir amb la celebració de la copa del món de BTT, durant el Roser ja ve molta gent i calcular la seguretat o les comandes per passar la nit és una incertesa”, apunta el president de la comissió de festes de la Massana. “Sempre surten cosetes, però si ets un bon grup ho acabes arreglant i també en ser un poble petit hi ha gent que si falta alguna cosa t’ajuden”, relata l’integrant de la Quadrilla de Canillo.
Un altre aspecte amb què han de conviure els gestors de les festes majors és amb la manca d’hores de son. Ambor explica que durant la celebració escaldenca d’aquest 2025 alguns dies anava a dormir a dos quarts de tres de la matinada i es despertava a dos quarts de vuit del matí. “Mires que no falti mai de res, has de posar cadires a les havaneres, preparar taules per una altra activitat i al final porta molta feina tot”, descriu Ambor.
El premi
Tot i que comporta molt de treball, també acaba sent gratificant. “Porta feina, estrès i discussions amb els amics, però quan arriba el diumenge i la gent et diu que s’ho ha passat bé, vol dir que hem fet una bona feina”, afirma Ruiz. Ho veu de la mateixa manera Ambor. “Veus que a la gent li agrada, s’ho passa bé i acaba contenta, que la gent et digui això és molt maco”, declara el president de la UPTEE. “El primer dia pateixes perquè tot surti bé, després ja la vas gaudint i quan acaba estàs trist perquè ja ha acabat”, indica Torres, que afegeix: “Ens posa contents perquè fas feliç a la gent”.