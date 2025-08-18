Activitats
El grup Pas'n'fals tancarà els capvespres d'estiu de la Massana
El concert tindrà lloc dijous a les 20 hores a l'aparcament de l'Aldosa
El grup Pas'n'fals serà l'encarregat de tancar els capvespres d'estiu de la Massana. La banda jove combina diferents estils, des del pop-rock a la rumba. El concert tindrà lloc dijous a les 20 hores a l'aparcament de l'Aldosa. D’altra banda, el cap de setmana del 22 al 24 d’agost tindrà lloc la Festa Major d’Arinsal, organitzada per la comissió de festes amb el suport del comú.