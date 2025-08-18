AINA
Els infants de la Llar Sant Josep visiten el comú de Canillo
Els nens i nenes, que s’allotgen a les instal·lacions d’Aina, participen en un programa d’activitats culturals i de lleure impulsat per mossèn Ramon
Un grup de setze infants acollits per la Llar Sant Josep de la Muntanya han estat rebuts aquest dilluns pels cònsols de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, en el marc d’una estada de quinze dies a la parròquia.
Els nens i nenes, que s’allotgen a les instal·lacions d’AINA, participen en un programa d’activitats culturals i de lleure impulsat per mossèn Ramon, un dels promotors de la iniciativa. Durant la seva estada, podran gaudir d’excursions a la Vall d’Incles, visitar el pont tibetà o el mirador del Quer, i també participar en propostes del Palau de Gel, entre d’altres.
La visita a la casa comuna ha estat un dels moments més destacats, en què els infants han pogut conèixer de prop el funcionament de la institució comunal i l’activitat que es desenvolupa al consistori.