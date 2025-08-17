ENCAMP
Seixanta anys a Encamp
Casa comuna va acollir ahir al migdia l’homenatge a la gent gran de la parròquia, un acte tradicional de la Festa Major en què la comissió de festes i el comú simbolitzen el reconeixement als padrins. Enguany els homenatjats han estat Maria Lobato Malvido i Francisco Rojas Gallardo, dues persones molt vinculades a Encamp i que han tingut una implicació molt gran amb les activitats de la gent gran.
Tots dos residents a la parròquia des dels anys 60, ahir van explicar en declaracions als mitjans que el poble ha canviat molt des d’aleshores, i ho ha fet “per a bé”. Els dos padrins van rebre una placa commemorativa, acompanyada d’un ram de flors. “És un acte molt simbòlic per reconèixer tota la gent que durant la seva vida ha aportat el seu granet de sorra per fer més gran la parròquia d’Encamp”, va afirmar el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. Fernàndez va destacar que gràcies a persones com els homenatjats, al seu afany per formar una família i tirar endavant, “avui som aquí”.
El nou casal de la gent gran estarà acabat cap a la meitat del 2026
Per la seva part, el cònsol menor va apuntar que les obres del nou casal per a la gent gran avancen a bon ritme i que estaran acabades cap a la meitat de l’any vinent. L’estructura de l’edifici està acabada. El pròxim pas serà fer-ne els tancaments i, després, moblar i adequar els espais interiors.
El nou casal “disposarà de més superfície” i serà “més polivalent” que l’anterior. Des que van començar les obres el novembre del 2024 l’equipament per a la gent gran s’ha traslladat en una sala del complex esportiu.
Tres dies festius
La Festa Major d’Encamp va acabar ahir després de tres dies de gresca amb una programació per a tots els públics, així com amb actes tradicionals i representatius de la festivitat. L’última jornada de Festa Major va començar al matí amb inflables per als infants al parc de l’Ossa, i a la tarda hi va haver festa de l’escuma. Finalment, la celebració va tancar a la plaça de Sant Miquel amb una sessió de vespreig a partir de dos quarts de vuit a càrrec de DJ Cassany i DJ Tunyiix.