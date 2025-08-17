CANILLO
Un monòlit als deportats en camps nazis
Dels cinc canillencs represaliats, dos van morir a Buchenwald i un a Mauthausenr
Canillo va inaugurar ahir un monòlit en homenatge als deportats canillencs als camps de concentració nazis. En són cinc: Bonaventura Bonfill (1912-Prades, 1973), Josep Calvó (1913-Buchenwald, 1945), Josep Franch (1903-Buchenwald, 1944), Pere Mandicó (1907-la Seu d’Urgell, 1971) i Anton Vidal (1900-Mauthausen, 1945). A l’abril Velles Cases Andorranes ja va col·locar unes Stolpersteine o llambordes commemoratives davant de les cases on van néixer els deportats. En l’acte va entregar-se un reconeixement a familiars dels perseguits.
D’altra banda, el comú també va presentar ahir al migdia la restauració de l’estendard cru de l’església de Sant Serni, una peça única al país que torna a lluir després d’un acurat procés de conservació. L’acte va tenir lloc en el marc de la festa de Sant Roc en la missa solemne celebrada a l’església de Sant Serni.
Els treballs de restauració, realitzats al taller de l’especialista Montserrat Xirau, a Vilanova del Vallès, han consistit en la neteja superficial i puntual de la peça, la consolidació i reintegració del teixit i la confecció d’un folrat de protecció al revers. El projecte ha tingut un cost proper als 7.000 euros, finançats a parts iguals entre el comú i el ministeri de Cultura.
L'estendard cru, restaurat pel comú i govern, data de mitjan segle XVIII
Aquest estendard, confeccionat probablement durant la segona meitat del segle XVIII, presidia la processó de la Mare de Déu del Roser durant el mes d’octubre. Es trobava en molt mal estat de conservació a causa del desgast per l’ús i d’una manipulació i conservació deficients, amb brutícia i pèrdues de teixit. Formava part del conjunt patrimonial del campanar de Sant Serni, juntament amb l’estendard carmesí, restaurat l’any 2011.
Per motius de conservació, l’estendard només s’exposarà a l’església de Sant Serni durant uns mesos a l’any. Els estendards i penons de Sant Serni són peces d’un gran valor patrimonial, cultural, històric i sentimental per a Canillo i tot Andorra. Són els únics estendards que es conserven a Andorra i en breu també es durà a terme la restauració d’un penó de color grana procedent de la mateixa església.
“Hem recuperat una obra d’art i un objecte històric. La restauració d’aquest estendard, així com la del penó grana de la mateixa església, són actuacions que posen en valor el ric patrimoni cultural de Canillo i d’Andorra. Es tracta de peces úniques al país, i preservar-les és una responsabilitat compartida que assumim amb orgull”, va remarcar Alcobé.