SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú busca solucions a les molèsties per la massificació dels jardins de Juberri
El comú de Sant Julià cerca solucions per evitar les molèsties que causen els visitants als jardins de Juberri als veïns de la zona. El cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, ha anunciat que el comú ha deixat de promoure els jardins com un atractiu turístic i ha expressat que comparteix “la preocupació” i entén “l’enuig del veïnat de Juberri, la massificació turística als jardins genera riscos i malestar”.
Cairat ha compartit la seva opinió a les xarxes socials, en resposta a una queixa d’un veí de la zona que explicava que “segueix el caos i el perill al carrer del bosc de Juberri”, a causa de la quantitat de vehicles que intentaven accedir a l’aparcament. Segons el cònsol, “l’aparcament és clarament insuficient”, i la solució de la corporació, a curt termini, és que “el cos d’agents de circulació farà més controls”.