Turistificació
Sant Julià vol evitar els problemes que generen els visitants als jardins de Juberri
El comú es reunirà amb Andorra Turisme i el Govern per cercar solucions
El comú de Sant Julià cerca solucions per evitar les molèsties que causen els visitants als jardins de Juberri als veïns de la zona. El cònsol major de la parròquia laurediana, Cerni Cairat, va anunciar ahir que des del comú s'ha deixat de promoure els jardins com un atractiu turístic i va expressar que "comparteixo la preocupació i entenc l'enuig del veïnat de Juberri, la massificació turística als jardins genera riscos i malestar".
Cairat va compartir la seva opinió a través de les xarxes socials, en resposta a una queixa d'un veí de la zona que explicava que "segueix el caos i el perill al carrer del bosc de Juberri", a causa de la quantitat de vehicles que intentaven accedir a l'aparcament. Segons el cònsol, "l'aparcament és clarament insuficient", i la solució de la corporació, a curt termini, és que "el cos d'agents de circulació del comú farà més controls". Finalment, Cairat va anunciar que en les pròximes setmanes es reunirà amb Andorra Turisme i el ministre de Turisme, Jordi Torres, "per expressar-los personalment aquests problemes i cercar solucions".
Els jardins de Juberri es troben a 1.275 metres i contenen escultures artístiques i animals col·leccionats per Nicole Grignon, que començà la construcció fa una dècada. Anys després, el comú va arribar un acord amb Grignon perquè les escultures s'exposessin al bosc de Juberri, convertint un jardí en un museu a l'aire lliure, amb més de 40 escultures. Entre aquestes hi ha escultures d'animals, fauna andorrana i escultures artístiques de l'escultor Ángel Calvente.