Canillo
Monòlit als deportats canillencs als camps nazis
L'homenatge s'ha dut a terme coincidint amb la festa de Sant Roc
Canillo ha inaugurat un monòlit en homenatge als deportats canillencs als camps de concentració nazis. L'acte s'ha dut a terme en el marc de la festa de Sant Roc i també s'ha fet entrega d'un obsequi floral en record i reconeixement. Prèviament, s'ha celebrat la tradicional missa, on s'ha presentat la restauració de l'estendard de l'església de Sant Serni. Els treballs de restauració, realitzats al taller de Montserrat Xirau a Vilanova del Vallès, han consistit en la neteja superficial i puntual de la peça, la consolidació i reintegració del teixit i la confecció d’un folrat de protecció al revers. El projecte ha tingut un cost proper als 7.000 euros, finançats a parts iguals entre el comú i el ministeri, que també n’ha donat el suport tècnic.
L'estendard, confeccionat probablement durant la segona meitat del segle XVIII, "es trobava en molt mal estat de conservació a causa del desgast per l'ús i d'una manipulació i conservació deficients", apunta el comú. En aquest sentit, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha subratllat que "hem recuperat una obra d’art i un objecte històric. La restauració d’aquest estendard, així com la del penó grana de la mateixa església, són actuacions que posen en valor el ric patrimoni cultural de Canillo i d’Andorra. Es tracta de peces úniques al país, i preservar-les és una responsabilitat compartida que assumim amb orgull".
La festa es tanca al vespre amb música en directe a l'edifici Perecaus, on el grup La Petita Havana, vingut de Vilanova i la Geltrú, ofereix un concert d'havaneres.