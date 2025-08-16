ENCAMP
Les activitats infantils i juvenils del comú apleguen 1.300 participants
Entre les propostes lúdiques més destacades durant l’estiu, hi ha el Llaç, el programa 4x15 i les colònies a la Baronia
Les activitats infantils i juvenils organitzades pel comú per a la temporada d’estiu han aplegat uns 1.300 participants. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, va destacar ahir en declaracions als mitjans que els mesos de més calor la corporació ha tornat a oferir als més petits diverses activitats tant a Encamp com al Pas de la Casa. Entre els programes més rellevants hi ha les propostes lúdiques del Llaç, el programa 4x15 i les colònies a la Baronia, que han tingut una acceptació remarcable, tal com demostren les xifres.
Sans va fer èmfasi en l’esforç de la corporació per proposar activitats per als més petits més enllà del període escolar. “El comú continuarà al costat dels joves i els infants a través de tots els projectes que organitzem. Un exemple d’això són les activitats que proposen a l’estiu a les dues viles i que ens permeten acompanyar-los durant aquests mesos”, va assenyalar.
Aquest any les colònies de la Baronia, una de les activitats més concorregudes, han tingut tres torns diferenciats: de l’1 al 10 de juliol, del 14 al 23 de juliol, i del 28 de juliol al 6 d’agost. En cada torn, l’alberg acull una trentena de participants d’entre 8 i 17 anys que gaudeixen d’un ampli ventall d’activitats pensades per fomentar la convivència, la creativitat i el respecte pel medi natural.
Casa Comuna acull avui a la tarda l'homenatge a la gent gran
SOLEMNITAT I FESTA
El conseller va remarcar que la Festa Major “és una festa intensa, un veritable punt de trobada de la gent de la parròquia”, i va reiterar que la voluntat del comú és “continuar incidint al costat dels joves i dels infants a través de tots els projectes” que organitza la corporació. “Festegem la Mare de Déu, Sant Roc i celebrem la comunió entre joves, petits i grans a través de totes aquestes activitats”, va afirmar.
La festa va donar el tret de sortida dijous al vespre amb la cercavila de la xaranga Tokem x Tu, el sopar del jovent i la festa nocturna amb la música de DJ Cassany i una doble sessió de discomòbil amb DJ Montalvo i DJ Robznow.
Ahir a la tarda va celebrar-se el tradicional Ral·li Sorpresa, una activitat molt esperada per la joventut. Al llarg de la tarda, la festa va continuar amb propostes per a tots els gustos i edats, com un ball per a la gent gran a la plaça dels Arínsols, el repic de campanes i el torneig de vòlei platja. Al vespre, amb focs artificials, activitats nocturnes i la popular proposta musical La Festa dels 40, adreçada “tant al jovent com als que ja no ho són tant”.
La Festa Major tancarà avui amb una programació que inclourà inflables infantils al parc de l’Ossa de les 11 del matí a la una de la tarda, la missa en honor a Sant Roc al migdia i el reconeixement a la gent gran de la parròquia, que se celebrarà a dos quarts de dues a casa comuna. La cloenda musical arribarà amb una sessió de vespreig a càrrec de DJ Cassany i DJ Tunyiix, a les dos quarts de vuit, a la plaça de Sant Miquel.