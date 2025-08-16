Festa Major
Encamp homenatja la gent gran
Les obres del nou casal avancen a bon ritme i estaran acabades cap a la meitat de l'any vinent
La sala del consell de comú d'Encamp ha acollit avui al migdia l'homenatge a la gent gran, un dels actes tradicionals de la Festa Major. Aquest any els homenatjats han estat Francisco Rojas i Maria Lobato. Tots dos residents a la parròquia des dels anys 60, expliquen que Encamp ha canviat molt des d'aleshores, i ho ha fet "per a bé". Per la seva part, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha apuntat que les obres del nou casal per a la gent gran avances a bon ritme i que estaran acabades cap a mitjans de l'any vinent. L'estructura de l'edifici està acabada. El pròxim pas serà fer-ne els tancaments i, després, moblar i adequar els espais interiors.
El nou casal "disposarà de més espai" i serà "més polivalent". Des que van començar les obres el novembre del 2024 l'equipament per a la gent gran s'ha traslladat en una sala del complex esportiu.