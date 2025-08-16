ORDINO
El comú instal·larà un camí il·luminat a Llorts com a atractiu per al Nadal
El comú ha obert un concurs públic nacional per a la gestió integral de la decoració i il·luminació del Camí il·luminat de Nadal a Llorts. L’objectiu és contractar una empresa que subministri les figures i elements decoratius, així com que s’encarregui del muntatge, manteniment durant tot el període d’activitat, i posterior desmuntatge de la instal·lació. El projecte inclou la compra d’una garlanda per a la il·luminació del camí, juntament amb la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge. L’edicte s’emmarca dins d’un projecte més ampli de promoció turística de la parròquia amb motiu de les festes de Nadal que es donarà a conèixer pròximament. El concurs és per adjudicar un tram concret, que serà batejat com a Camí de Rens. Amb aquesta iniciativa, el comú vol oferir una experiència nadalenca única i de qualitat, al bell mig de la parròquia.